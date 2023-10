Verluste in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Schlussendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 1,16 Prozent leichter bei 25 773,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 236,886 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,330 Prozent auf 26 161,17 Punkte an der Kurstafel, nach 26 075,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 676,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 324,96 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 812,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, mit 27 610,50 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wies der MDAX einen Stand von 22 370,02 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,17 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 29 815,39 Punkte. Bei 25 253,77 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Sixt SE St (+ 3,59 Prozent auf 90,95 EUR), HELLA GmbH (+ 2,54 Prozent auf 68,70 EUR), Delivery Hero (+ 1,79 Prozent auf 27,66 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,68 Prozent auf 102,70 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,52 Prozent auf 58,76 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen SMA Solar (-5,37 Prozent auf 58,15 EUR), EVOTEC SE (-5,11 Prozent auf 17,94 EUR), WACKER CHEMIE (-4,90 Prozent auf 129,00 EUR), LANXESS (-4,86 Prozent auf 22,88 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-4,40 Prozent auf 79,18 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 407 046 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 15,201 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die TAG Immobilien-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

