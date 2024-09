Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag zurück

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,70 Prozent leichter bei 13 960,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 100,520 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,177 Prozent auf 14 083,65 Punkte an der Kurstafel, nach 14 058,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 887,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 083,65 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, lag der SDAX bei 13 707,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Stand von 15 123,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der SDAX mit 13 324,21 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 1,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SFC Energy (+ 1,69 Prozent auf 21,10 EUR), Vossloh (+ 1,56 Prozent auf 48,75 EUR), METRO (St) (+ 1,47 Prozent auf 4,84 EUR), ATOSS Software (+ 1,44 Prozent auf 140,80 EUR) und JOST Werke (+ 1,37 Prozent auf 40,80 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil BayWa (-4,24 Prozent auf 11,28 EUR), adesso SE (-3,78 Prozent auf 63,60 EUR), Hypoport SE (-3,52 Prozent auf 257,40 EUR), RENK (-3,04 Prozent auf 26,18 EUR) und SCHOTT Pharma (-2,72 Prozent auf 35,02 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 218 935 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,554 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

