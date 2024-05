Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

SDAX-Handel am Dienstag.

Um 09:12 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 15 184,48 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 123,347 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,045 Prozent auf 15 190,54 Punkte an der Kurstafel, nach 15 197,37 Punkten am Vortag.

Bei 15 183,62 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 15 196,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 932,74 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, bei 13 725,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wies der SDAX 13 653,86 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 232,95 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Kontron (+ 3,32 Prozent auf 20,52 EUR), RENK (+ 2,69 Prozent auf 26,58 EUR), Salzgitter (+ 1,58) Prozent auf 23,18 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,10 Prozent auf 27,55 EUR) und PVA TePla (+ 1,06 Prozent auf 20,04 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil DEUTZ (-1,84 Prozent auf 5,34 EUR), Wacker Neuson SE (-1,58 Prozent auf 17,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,43 Prozent auf 1,11 EUR), Ceconomy St (-1,13 Prozent auf 2,97 EUR) und Schaeffler (-1,12 Prozent auf 6,17 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 70 427 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 16,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,09 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at