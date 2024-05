Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsstart ab

Am Freitag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,09 Prozent schwächer bei 3 412,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 522,015 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 446,92 Zählern und damit 0,088 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 449,96 Punkte).

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 411,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 446,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 0,615 Prozent zurück. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 24.04.2024, einen Wert von 3 299,60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, einen Wert von 3 394,36 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.05.2023, den Stand von 3 192,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,64 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell PNE (+ 0,00 Prozent auf 14,88 EUR), MorphoSys (-0,07 Prozent auf 68,00 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,13 Prozent auf 45,72 EUR), Kontron (-0,20 Prozent auf 20,24 EUR) und Bechtle (-0,26 Prozent auf 46,82 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Sartorius vz (-2,71 Prozent auf 255,10 EUR), Nordex (-2,40 Prozent auf 13,85 EUR), JENOPTIK (-2,38 Prozent auf 27,84 EUR), AIXTRON SE (-2,12 Prozent auf 23,03 EUR) und SMA Solar (-1,96 Prozent auf 50,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 325 844 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,307 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at