Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 3 270,18 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 479,050 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,075 Prozent höher bei 3 279,16 Punkten, nach 3 276,70 Punkten am Vortag.

Bei 3 269,23 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 284,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 251,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 043,73 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 3 092,70 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 0,99 Prozent auf 33,76 EUR), ATOSS Software (+ 0,97 Prozent auf 209,00 EUR), MorphoSys (+ 0,96) Prozent auf 33,72 EUR), SMA Solar (+ 0,72 Prozent auf 55,95 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,59 Prozent auf 75,28 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-2,06 Prozent auf 90,55 EUR), QIAGEN (-1,92 Prozent auf 40,89 EUR), EVOTEC SE (-1,37 Prozent auf 17,95 EUR), ADTRAN (-1,22 Prozent auf 7,30 USD) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,71 Prozent auf 26,49 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 290 134 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 162,331 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die freenet-Aktie präsentiert mit 10,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,33 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at