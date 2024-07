Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,19 Prozent leichter bei 8 167,67 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,583 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 182,96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 182,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 182,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 136,86 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 8 146,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 820,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 7 434,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 14,45 Prozent auf 3,90 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 5,15 Prozent auf 4,70 GBP), Airtel Africa (+ 3,36 Prozent auf 1,20 GBP), Kingfisher (+ 2,24 Prozent auf 2,74 GBP) und Marks Spencer (+ 1,93 Prozent auf 3,06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-3,06 Prozent auf 7,21 GBP), Rio Tinto (-2,86 Prozent auf 50,44 GBP), Severn Trent (-2,73 Prozent auf 25,27 GBP), United Utilities (-2,56 Prozent auf 10,09 GBP) und Glencore (-1,80 Prozent auf 4,63 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 886 411 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 226,050 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,42 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at