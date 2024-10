Verluste in New York: Das macht der NASDAQ 100 mittags

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Mittwochmittag im Minus.

Um 18:01 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,29 Prozent auf 20 102,26 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,065 Prozent stärker bei 20 172,87 Punkten, nach 20 159,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20 175,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 036,73 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 423,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20 398,62 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2023, einen Stand von 15 172,73 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 21,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Super Micro Computer (+ 4,17 Prozent auf 49,75 USD), Micron Technology (+ 3,82 Prozent auf 108,30 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,36 Prozent auf 7,86 USD), JDcom (+ 3,16 Prozent auf 41,43 USD) und Cisco (+ 2,76 Prozent auf 55,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen ASML (-5,77 Prozent auf 688,27 USD), Synopsys (-3,02 Prozent auf 501,94 USD), Applied Materials (-2,38 Prozent auf 186,48 USD), Align Technology (-2,10 Prozent auf 214,54 USD) und Cadence Design Systems (-1,96 Prozent auf 264,20 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 297 073 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,233 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at