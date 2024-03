Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt am Nachmittag nach

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,40 Prozent schwächer bei 18 041,98 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,081 Prozent fester bei 18 312,78 Punkten, nach 18 297,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 416,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 995,38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 1,36 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 08.02.2024, bei 17 783,17 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Wert von 16 084,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12 215,33 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 18 416,73 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 2,92 Prozent auf 24,69 USD), Biogen (+ 2,29 Prozent auf 224,39 USD), Xcel Energy (+ 2,24 Prozent auf 51,16 USD), Moderna (+ 2,08 Prozent auf 101,55 USD) und Apple (+ 2,02 Prozent auf 172,42 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Marvell Technology (-11,16 Prozent auf 75,59 USD), Costco Wholesale (-7,58 Prozent auf 726,02 USD), Broadcom (-6,51 Prozent auf 1 315,48 USD), NVIDIA (-5,79 Prozent auf 873,01 USD) und Constellation Energy (-5,77 Prozent auf 169,22 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 455 307 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,733 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,43 zu Buche schlagen. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,25 Prozent gelockt.

