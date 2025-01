Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Freitag im Minus.

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,57 Prozent auf 20 847,58 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,796 Prozent tiefer bei 21 012,29 Punkten in den Handel, nach 21 180,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20 718,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21 015,51 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 368,18 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 10.10.2024, bei 20 241,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 793,05 Punkten auf.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 25,16 Prozent auf 305,19 USD), Diamondback Energy (+ 2,21 Prozent auf 174,77 USD), Zscaler (+ 1,44 Prozent auf 189,98 USD), American Electric Power (+ 1,35 Prozent auf 93,51 USD) und Lucid (+ 1,34 Prozent auf 3,02 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen ON Semiconductor (-7,49 Prozent auf 53,94 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5,62 Prozent auf 94,68 USD), eBay (-5,04 Prozent auf 65,90 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-5,00 Prozent auf 696,88 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,76 Prozent auf 116,04 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 50 729 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,562 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

