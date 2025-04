Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel weit in der Gewinnzone

Anleger in New York strömten am Wochentag scharenweise an den Markt.

Am Mittwoch ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 12,02 Prozent auf 19 145,06 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,153 Prozent auf 17 116,53 Punkte an der Kurstafel, nach 17 090,40 Punkten am Vortag.

Bei 19 234,02 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 082,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 14,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 20 201,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 180,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 169,90 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,73 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Microchip Technology (+ 27,05 Prozent auf 44,90 USD), Strategy (+ 24,76 Prozent auf 296,86 USD), Arm (+ 24,20 Prozent auf 106,59 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 23,82 Prozent auf 96,84 USD) und ON Semiconductor (+ 22,69 Prozent auf 39,20 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil PayPal (-6,43 Prozent auf 51,50 EUR), Exelon (-0,43 Prozent auf 44,30 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 0,18 Prozent auf 94,15 USD), American Electric Power (+ 1,06 Prozent auf 102,35 USD) und Gilead Sciences (+ 2,00 Prozent auf 105,25 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 166 369 346 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,387 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Biogen-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 5,79 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

