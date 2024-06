Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Abschläge

Der NASDAQ 100 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 18 574,89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,016 Prozent tiefer bei 18 598,00 Punkten in den Handel, nach 18 600,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 529,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 598,00 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 17 890,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 226,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, stand der NASDAQ 100 bei 14 546,64 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 12,28 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18 907,54 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Old Dominion Freight Line (+ 5,78 Prozent auf 179,11 USD), Adobe (+ 1,66 Prozent auf 446,32 USD), CoStar Group (+ 1,17 Prozent auf 78,96 USD), Costco Wholesale (+ 1,13 Prozent auf 824,60 USD) und Starbucks (+ 1,10 Prozent auf 82,98 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Sirius XM (-2,71 Prozent auf 2,70 USD), Moderna (-2,54 Prozent auf 144,06 USD), Diamondback Energy (-2,50 Prozent auf 185,94 USD), Baker Hughes (-2,21 Prozent auf 31,44 USD) und Align Technology (-1,87 Prozent auf 249,77 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 065 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,831 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at