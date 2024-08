Verluste in New York: NASDAQ Composite verliert zum Start des Freitagshandels

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,43 Prozent leichter bei 16 587,59 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,141 Prozent leichter bei 16 636,52 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 660,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 16 587,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 693,26 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 5,57 Prozent. Vor einem Monat, am 09.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 429,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 346,26 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, bei 13 722,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Computer Programs and Systems (+ 21,78 Prozent auf 12,30 USD), Akamai (+ 10,29 Prozent auf 100,99 USD), TransAct Technologies (+ 8,80 Prozent auf 4,08 USD), Innodata (+ 8,46 Prozent auf 17,76 USD) und Expedia (+ 8,01 Prozent auf 127,42 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Cutera (-21,44 Prozent auf 0,88 USD), Nice Systems (-7,27 Prozent auf 158,57 USD), Nortech Systems (-4,87 Prozent auf 13,10 USD), Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 11,93 USD) und Century Aluminum (-4,41 Prozent auf 12,36 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 9 018 061 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2024 verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at