Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Gewinnen

Um 18:00 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,28 Prozent auf 21 167,36 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,323 Prozent höher bei 21 176,40 Punkten in den Handel, nach 21 108,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 21 202,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21 122,12 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 20 273,46 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 28.04.2025, bei 17 366,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 357,88 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,78 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 21 202,18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geospace Technologies (+ 30,19 Prozent auf 16,82 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,68 Prozent auf 6,87 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,58 Prozent auf 0,63 USD), Nice Systems (+ 5,88 Prozent auf 171,97 USD) und Photronics (+ 5,68 Prozent auf 20,84 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Geron (-6,75 Prozent auf 1,18 USD), Harvard Bioscience (-6,68 Prozent auf 0,53 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,63 Prozent auf 6,34 USD), FreightCar America (-6,37 Prozent auf 10,73 USD) und Resources Connection (-5,70 Prozent auf 5,46 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 250 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,610 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,73 erwartet. Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at