Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer

Am Montag verliert der NASDAQ Composite um 18:01 Uhr via NASDAQ 0,48 Prozent auf 19 429,88 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,342 Prozent auf 19 590,85 Punkte an der Kurstafel, nach 19 524,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 19 275,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 644,23 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 24.01.2025, bei 19 954,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 003,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 15 996,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 0,773 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20 118,61 Punkten. Bei 18 831,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Aluminum (+ 9,44 Prozent auf 19,02 USD), OraSure Technologies (+ 5,13 Prozent auf 4,00 USD), inTest (+ 4,94 Prozent auf 8,50 USD), Nice Systems (+ 4,49 Prozent auf 162,36 USD) und Taylor Devices (+ 4,47 Prozent auf 33,88 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-12,66 Prozent auf 1,38 USD), Comtech Telecommunications (-7,58 Prozent auf 1,95 USD), ADTRAN (-5,72 Prozent auf 10,15 EUR), Nektar Therapeutics (-5,71 Prozent auf 0,88 USD) und American Superconductor (-4,71 Prozent auf 24,49 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 606 397 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,519 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Alliance Resource Partners LP lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,49 Prozent.

Redaktion finanzen.at