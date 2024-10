Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 16:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,61 Prozent auf 18 460,70 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,383 Prozent auf 18 502,06 Punkte an der Kurstafel, nach 18 573,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 18 454,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 509,19 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,023 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 23.09.2024, einen Wert von 17 974,27 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 17 997,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 018,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 25,02 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 14,05 Prozent auf 1,38 USD), Northern Trust (+ 6,98 Prozent auf 102,48 USD), East West Bancorp (+ 6,64 Prozent auf 96,38 USD), Capitol Federal Financial (+ 5,38 Prozent auf 6,46 USD) und ON Semiconductor (+ 4,28 Prozent auf 69,39 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Manhattan Associates (-7,98 Prozent auf 269,00 USD), Powell Industries (-4,25 Prozent auf 255,75 USD), Ceragon Networks (-3,11 Prozent auf 2,49 USD), QUALCOMM (-2,63 Prozent auf 168,63 USD) und Grupo Financiero Galicia (-2,57 Prozent auf 49,24 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 327 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,330 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index.

