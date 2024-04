Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich schlussendlich leichter

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel letztendlich um 0,27 Prozent auf 8 023,74 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,505 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 8 048,16 Punkte an der Kurstafel, nach 8 045,38 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 092,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 974,06 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,326 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.03.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 8 019,73 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 7 387,62 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 11.04.2023, bei 7 390,28 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 6,54 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 253,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der STMicroelectronics-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 20 567 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 396,698 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

