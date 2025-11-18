ATX

4 725,04
-95,55
-1,98 %
<
Wiener Börse-Handel im Blick 18.11.2025 12:27:48

Verluste in Wien: ATX am Mittag in der Verlustzone

Verluste in Wien: ATX am Mittag in der Verlustzone

Der ATX zeigt sich am Dienstag in Rot.

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1,57 Prozent auf 4 744,90 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 142,818 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,018 Prozent auf 4 819,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 734,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 819,71 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 779,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der ATX mit 3 570,29 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 29,76 Prozent zu. 4 957,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (-0,08 Prozent auf 23,66 EUR), STRABAG SE (-0,28 Prozent auf 71,20 EUR), CPI Europe (-0,56 Prozent auf 15,95 EUR), Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 44,50 EUR) und Österreichische Post (-0,83 Prozent auf 29,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-2,38 Prozent auf 25,40 EUR), voestalpine (-2,25 Prozent auf 33,96 EUR), Verbund (-2,00 Prozent auf 63,70 EUR), Andritz (-1,90 Prozent auf 62,05 EUR) und DO (-1,81 Prozent auf 173,60 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 116 467 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,263 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,54 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

ATX 4 723,79 -2,01%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. An der Wall Street zeichnet sich unterdessen ein leichterer Handelsstart ab. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

