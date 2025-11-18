Verluste in Wien: ATX am Mittag in der Verlustzone

Der ATX zeigt sich am Dienstag in Rot.

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1,57 Prozent auf 4 744,90 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 142,818 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,018 Prozent auf 4 819,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 734,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 819,71 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 779,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der ATX mit 3 570,29 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 29,76 Prozent zu. 4 957,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (-0,08 Prozent auf 23,66 EUR), STRABAG SE (-0,28 Prozent auf 71,20 EUR), CPI Europe (-0,56 Prozent auf 15,95 EUR), Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 44,50 EUR) und Österreichische Post (-0,83 Prozent auf 29,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-2,38 Prozent auf 25,40 EUR), voestalpine (-2,25 Prozent auf 33,96 EUR), Verbund (-2,00 Prozent auf 63,70 EUR), Andritz (-1,90 Prozent auf 62,05 EUR) und DO (-1,81 Prozent auf 173,60 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 116 467 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,263 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,54 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

