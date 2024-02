Verluste in Wien: ATX am Mittag mit Abgaben

Am Dienstagmittag agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Am Dienstag geht es im ATX um 10:38 Uhr via Wiener Börse um 0,08 Prozent auf 3 417,31 Punkte abwärts. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 112,706 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent höher bei 3 420,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 420,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Dienstag bei 3 427,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 412,98 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der ATX einen Wert von 3 430,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, betrug der ATX-Kurs 3 199,74 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, wies der ATX einen Stand von 3 354,55 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,155 Prozent nach oben. 3 489,80 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 1,71 Prozent auf 40,45 EUR), BAWAG (+ 1,52 Prozent auf 53,30 EUR), Raiffeisen (+ 0,73 Prozent auf 19,26 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,46 Prozent auf 21,80 EUR) und Wienerberger (+ 0,33 Prozent auf 30,68 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil EVN (-4,58 Prozent auf 23,95 EUR), Verbund (-2,78 Prozent auf 71,80 EUR), Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,55 EUR), AT S (AT&S) (-0,66 Prozent auf 21,16 EUR) und Lenzing (-0,50 Prozent auf 29,60 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 74 930 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 25,900 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

