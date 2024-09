Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in Rot

Der SLI fiel im SIX-Handel letztendlich um 0,95 Prozent auf 1 928,97 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,372 Prozent auf 1 940,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 947,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 957,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 928,27 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 4,11 Prozent abwärts. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 06.08.2024, bei 1 861,36 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 06.06.2024, bei 1 986,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, lag der SLI noch bei 1 732,30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,38 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 3,48 Prozent auf 58,00 CHF), Givaudan (+ 0,98 Prozent auf 4 409,00 CHF), Sandoz (+ 0,70 Prozent auf 35,85 CHF), Lonza (+ 0,52 Prozent auf 536,20 CHF) und Schindler (+ 0,00 Prozent auf 234,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams (-5,08 Prozent auf 0,96 CHF), Richemont (-2,64 Prozent auf 119,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,48 Prozent auf 45,17 CHF), UBS (-2,33 Prozent auf 24,28 CHF) und Swatch (I) (-2,18 Prozent auf 163,65 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 993 286 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,155 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Julius Bär-Aktie mit 5,58 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at