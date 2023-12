Verluste in Zürich: SMI gibt am Mittwochnachmittag nach

Am Mittwoch agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Am Mittwoch verliert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,19 Prozent auf 11 125,16 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,264 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,125 Prozent stärker bei 11 160,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11 146,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 191,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 121,05 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,156 Prozent. Vor einem Monat, am 20.11.2023, lag der SMI noch bei 10 740,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.09.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 154,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, lag der SMI noch bei 10 659,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,33 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,94 Prozent auf 289,30 CHF), Sika (+ 0,52 Prozent auf 271,90 CHF), UBS (+ 0,31 Prozent auf 26,28 CHF), Geberit (+ 0,26 Prozent auf 540,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,17 Prozent auf 96,12 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Lonza (-2,02 Prozent auf 343,60 CHF), Logitech (-1,06 Prozent auf 80,28 CHF), Partners Group (-0,69 Prozent auf 1 222,00 CHF), Holcim (-0,60 Prozent auf 66,60 CHF) und Swiss Life (-0,41 Prozent auf 583,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 595 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268,814 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at