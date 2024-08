Verluste in Zürich: So performt der SMI nachmittags

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 12 247,09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,438 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,384 Prozent schwächer bei 12 219,48 Punkten in den Handel, nach 12 266,56 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 274,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 215,53 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,642 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, notierte der SMI bei 12 173,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, wurde der SMI auf 12 001,50 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 21.08.2023, mit 10 848,34 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,64 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 434,03 Punkten. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 0,59 Prozent auf 136,10 CHF), Holcim (+ 0,50 Prozent auf 79,76 CHF), Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 89,62 CHF), Zurich Insurance (-0,06 Prozent auf 483,10 CHF) und Roche (-0,07 Prozent auf 283,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Alcon (-2,73 Prozent auf 80,44 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 668,00 CHF), Sonova (-0,86 Prozent auf 289,10 CHF), UBS (-0,61 Prozent auf 26,01 CHF) und Lonza (-0,57 Prozent auf 557,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 829 838 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,091 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,58 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at