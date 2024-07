Verluste in Zürich: So steht der SMI nachmittags

SMI-Handel am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,35 Prozent leichter bei 12 321,86 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,409 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,236 Prozent auf 12 336,04 Punkte an der Kurstafel, nach 12 365,18 Punkten am Vortag.

Bei 12 434,03 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 321,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 044,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 395,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, mit 11 110,19 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,31 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 1,96 Prozent auf 259,80 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 83,80 CHF), Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 526,00 CHF), Novartis (-0,04 Prozent auf 100,02 CHF) und Swiss Re (-0,05 Prozent auf 110,75 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Richemont (-4,23 Prozent auf 136,95 CHF), Sika (-1,39 Prozent auf 261,80 CHF), Nestlé (-1,31 Prozent auf 93,42 CHF), Givaudan (-1,14 Prozent auf 4 325,00 CHF) und Geberit (-0,97 Prozent auf 551,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 399 890 Aktien gehandelt. Mit 249,775 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at