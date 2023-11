Verluste in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus

Der SPI notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 13 565,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,796 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 559,07 Zählern und damit 0,126 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 576,24 Punkte).

Der Höchststand des SPI lag heute bei 13 566,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 559,07 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, betrug der SPI-Kurs 14 368,61 Punkte. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Wert von 14 927,07 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 803,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 büßte der Index bereits um 3,41 Prozent ein. Bei 15 314,62 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 451,76 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Relief Therapeutics (+ 4,59 Prozent auf 2,05 CHF), Arbonia (+ 3,82 Prozent auf 7,89 CHF), ObsEva (+ 2,91 Prozent auf 0,05 CHF), DocMorris (+ 2,01 Prozent auf 36,60 CHF) und ARYZTA (+ 1,99 Prozent auf 1,64 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,26 Prozent auf 0,09 CHF), Molecular Partners (-5,17 Prozent auf 3,12 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,37 Prozent auf 0,42 CHF), Roche (-2,34 Prozent auf 250,00 CHF) und Kudelski (-2,26 Prozent auf 1,30 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 6 444 095 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 263,239 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

2023 hat die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at