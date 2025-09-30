Gewinne in Zürich: SPI am Mittag stärker

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,08 Prozent auf 16 645,21 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,102 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,018 Prozent schwächer bei 16 628,59 Punkten in den Handel, nach 16 631,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 590,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 656,06 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 907,81 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 16 534,67 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Stand von 16 241,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 7,26 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 17 386,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Zähler.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 6,62 Prozent auf 0,06 CHF), Rieter (+ 5,63 Prozent auf 6,38 CHF), Idorsia (+ 4,33 Prozent auf 3,98 CHF), Swissquote (+ 3,63 Prozent auf 557,00 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3,49 Prozent auf 0,89 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil SHL Telemedicine (-15,84 Prozent auf 0,93 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,33 Prozent auf 0,18 CHF), Curatis (-6,94 Prozent auf 13,40 CHF), Huber + Suhner (-4,80 Prozent auf 134,80 CHF) und Avolta (ex Dufry) (-4,53 Prozent auf 42,96 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 344 734 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 226,059 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Die Relief Therapeutics-Aktie weist mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index weist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at