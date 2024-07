Verluste in Zürich: SPI letztendlich in der Verlustzone

Am Freitag verbuchte der SPI via SIX schlussendlich Verluste in Höhe von 0,36 Prozent auf 16 013,59 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,074 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 099,60 Zählern und damit 0,171 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 072,05 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 137,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 996,95 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,318 Prozent zurück. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 05.06.2024, bei 16 141,32 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.04.2024, den Stand von 15 155,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, bewegte sich der SPI bei 14 741,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 9,91 Prozent zu. Bei 16 309,66 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Arundel (+ 30,00 Prozent auf 0,21 CHF), Spexis (+ 24,27 Prozent auf 0,13 CHF), ams (+ 5,32 Prozent auf 1,37 CHF), Molecular Partners (+ 4,82 Prozent auf 6,09 CHF) und Idorsia (+ 4,09 Prozent auf 2,14 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil AIRESIS (-36,68 Prozent auf 0,25 CHF), GAM (-11,42 Prozent auf 0,21 CHF), Villars SA (-7,81 Prozent auf 590,00 CHF), Addex Therapeutics (-7,38 Prozent auf 0,06 CHF) und Curatis (-6,73 Prozent auf 6,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 365 799 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 244,661 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at