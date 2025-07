Verluste in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Verluste

Am Montag fällt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 16 591,06 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,123 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,072 Prozent tiefer bei 16 593,20 Punkten in den Montagshandel, nach 16 605,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 638,65 Punkte, das Tagestief hingegen 16 582,19 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 17 042,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 786,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bewegte sich der SPI bei 16 013,59 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,91 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 386,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Curatis (+ 7,18 Prozent auf 11,20 CHF), Swissquote (+ 7,15 Prozent auf 476,40 CHF), u-blox (+ 4,95 Prozent auf 103,80 CHF), Schlatter Industries (+ 4,55 Prozent auf 23,00 CHF) und DOTTIKON ES (+ 4,09 Prozent auf 318,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil GAM (-5,15 Prozent auf 0,09 CHF), Peach Property Group (-5,13 Prozent auf 6,10 CHF), Gurit (-3,38 Prozent auf 16,56 CHF), Calida (-3,38 Prozent auf 15,44 CHF) und Tecan (N) (-2,84 Prozent auf 160,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 462 883 Aktien gehandelt. Mit 235,032 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

