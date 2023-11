Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende leichter

Der SPI notierte am Abend im Minus.

Der SPI gab im SIX-Handel schlussendlich um 0,80 Prozent auf 13 860,50 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,829 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,156 Prozent tiefer bei 13 949,91 Punkten in den Handel, nach 13 971,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13 816,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 952,53 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,408 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, bewegte sich der SPI bei 14 365,85 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 14 726,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, lag der SPI-Kurs bei 14 244,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 1,31 Prozent zurück. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Punkte.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Arundel (+ 37,50 Prozent auf 0,22 CHF), Kinarus (+ 33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 11,78 Prozent auf 3,32 CHF), lastminutecom (+ 8,21 Prozent auf 25,70 CHF) und ASMALLWORLD (+ 6,79 Prozent auf 1,73 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Spexis (-29,33 Prozent auf 0,05 CHF), Talenthouse (-19,05 Prozent auf 0,00 CHF), ONE swiss bank (-9,59 Prozent auf 2,64 CHF), Romande Energie (-8,54 Prozent auf 51,40 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-8,28 Prozent auf 13,30 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 14 910 284 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 265,895 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. OC Oerlikon lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at