HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|
26.11.2025 07:45:00
Verstärkter KI-Einsatz: HP streicht noch einmal bis zu 6000 Jobs
Künstliche Intelligenz lässt amerikanische Tech-Unternehmen tausende Jobs abbauen. Jetzt setzt auch ein Computer-Vorreiter den Rotstift an.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
