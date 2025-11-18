NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
18.11.2025 15:15:00
Nvidia-KI: Tech-Milliardär Peter Thiel verkauft alle Anteile
Börsianer befürchten, der KI-Konzern Nvidia könnte deutlich überbewertet sein. Ehe der Chiphersteller Einblick in seine jüngste Geschäftsentwicklung gibt, hat ein prominenter Investor bereits reagiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
