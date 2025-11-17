KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 08:08:00

KI und Mikroelektronik: BDI und Techverbände verlangen höheres Tempo bei Reformen

Die europäische Wirtschaft könnte bei Zukunftstechnologien abgehängt werden. Vor einem Digitalgipfel in Berlin fordern die Industrie und die Techbranche schnellere Reformen. Dabei schauen sie auch auf die künstliche Intelligenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTDmehr Nachrichten