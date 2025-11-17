KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
17.11.2025 08:08:00
KI und Mikroelektronik: BDI und Techverbände verlangen höheres Tempo bei Reformen
Die europäische Wirtschaft könnte bei Zukunftstechnologien abgehängt werden. Vor einem Digitalgipfel in Berlin fordern die Industrie und die Techbranche schnellere Reformen. Dabei schauen sie auch auf die künstliche Intelligenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
