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18.05.2026 06:31:29
Versus System präsentierte Quartalsergebnisse
Versus System hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 90,0 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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