Vertrauen in die Zukunft? GameStop-Chef stockt Aktienpaket auf - Aktie profitiert

• GameStop-Aktie verliert 2025 bisher an Wert• Bitcoin-Strategie bringt wieder Hoffnung• CEO deckt sich mit Aktien ein

32 Prozent hat die GameStop-Aktie an der NYSE im bisherigen Jahresverlauf an Wert verloren. Die 7,01 Prozent Kursrückgang auf 21,10 US-Dollar, die der Anteilsschein dabei am Donnerstag in einem tiefroten Gesamtmarkt hinnehmen musste, sind dafür nur teilweise verantwortlich.

Hausgemachte Probleme bleiben

Stattdessen hat das Unternehmen, das im Zuge der Meme-Aktien-Rally im Jahr 2021 ungeahnte Kurshöhen erreichte, neben dem von Donald Trump verkündeten massiven Zollpaket noch eine Reihe hausgemachter Probleme. Analysten warnen beispielsweise vor einer fehlenden Geschäftsstrategie. Wedbush-Experte Michael Pachter etwa betonte noch im Dezember, dass GameStop "praktisch keine Chance" habe, "im Kerngeschäft wieder profitabel zu werden".

Dennoch gab es in den letzten Monaten Ansätze einer Trendwende: Der geplante Verkauf der Geschäftstätigkeiten in Frankreich und Kanada gehörte dazu. Überrascht hatte der Videospielehändler aber zuletzt durch einen Schritt, der mit dem Kerngeschäft nichts zu tun hat: Nach den positiv ausgefallenen Zahlen zum vierten Quartal verkündete GameStop, dem Beispiel des Softwarekonzerns Strategy folgen zu wollen und die Kryptowährung Bitcoin zum Reservevermögen zu machen.

CEO kauft Aktienpaket

Wie zuversichtlich man in der Führungsebene für diese neue Strategie ist, zeigt ein Schritt des GameStop-Chefs. Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat CEO Ryan Cohen 500.000 zusätzlichen Aktien des Unternehmens erworben, was als starker Vertrauensbeweis in die Zukunft von GameStop zu werten ist. Aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass Cohen für das Aktienpaket 10,8 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt hat. Die Transaktion wurde am 3. April 2025 zu einem Durchschnittspreis von 21,55 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen, damit hält Cohen nun insgesamt 37.347.842 GameStop-Aktien.

Der Aktienkauf durch den CEO wurde am Markt positiv aufgenommen. Die GameStop-Aktie legte am Donnerstag nachbörslich an der NYSE um 3,08 Prozent auf 21,75 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.at