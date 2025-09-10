GameStop Aktie

GameStop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Meme-Aktie mit Bilanz 10.09.2025 20:38:00

GameStop-Aktie profitiert: Zahlen über den Erwartungen

GameStop-Aktie profitiert: Zahlen über den Erwartungen

Der Videospiele-Händler GameStop wurde am Börsenparkett besonders als Meme-Aktie bekannt. Am Dienstagabend legte das Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

Der Videospiele-Händler GameStop hat im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von 0,25 US-Dollar erzielt, nach 0,040 US-Dollar im Vorjahresviertel. Experten waren im Voraus von einem EPS in Höhe von 0,190 US-Dollar ausgegangen.

Beim Umsatz übertraf GameStop die Analystenprognosen in Höhe von 900,0 Millionen US-Dollar. Hier hatte der Konzern 972,2 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen, nachdem ein Jahr zuvor noch 798,3 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden.

Die an der NYSE notierte GameStop-Aktie zeigt sich zeitweise 3,50 Prozent fester bei 24,42 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel
Apple-Aktie sinkt: Neues, dünneres Modell vorgestellt
GameStop-Aktie profitiert: Zahlen über den Erwartungen

Bildquelle: Sergej Lebedev / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corpmehr Nachrichten

Analysen zu GameStop Corpmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GameStop Corp 21,37 7,49% GameStop Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX gehen etwas tiefer aus dem Handel -- US-Börsen mit Verlusten -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex haben am Mittwoch abgegeben. An der Wall Street sind rote Vorzeichen zu beobachten. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen