GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|Meme-Aktie mit Bilanz
|
10.09.2025 20:38:00
GameStop-Aktie profitiert: Zahlen über den Erwartungen
Der Videospiele-Händler GameStop hat im zweiten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von 0,25 US-Dollar erzielt, nach 0,040 US-Dollar im Vorjahresviertel. Experten waren im Voraus von einem EPS in Höhe von 0,190 US-Dollar ausgegangen.
Beim Umsatz übertraf GameStop die Analystenprognosen in Höhe von 900,0 Millionen US-Dollar. Hier hatte der Konzern 972,2 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen, nachdem ein Jahr zuvor noch 798,3 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden.
Die an der NYSE notierte GameStop-Aktie zeigt sich zeitweise 3,50 Prozent fester bei 24,42 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Sergej Lebedev / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com
