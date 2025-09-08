GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|Quartalszahlen voraus
|
08.09.2025 23:06:00
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
GameStop wird am 09.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass GameStop im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 900,0 Millionen USD - ein Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 798,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,750 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,82 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
