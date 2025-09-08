GameStop Aktie

Quartalszahlen voraus 08.09.2025 23:06:00

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GameStop präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

GameStop wird am 09.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass GameStop im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 900,0 Millionen USD - ein Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 798,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,750 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

