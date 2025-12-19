Veru legte Quartalsergebnis vor

Veru lud am 17.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Veru -0,600 USD je Aktie eingenommen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,550 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at