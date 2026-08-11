Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Aktie
WKN DE: A3EVGB / ISIN: US29430C1027
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11.08.2026 14:28:20
Vestis Reports Net Income In Q3
(RTTNews) - Vestis (VSTS) reported third quarter net income of $11.0 million or $0.08 per share, compared to a net loss of $0.7 million, or $0.01 per share, a year ago. Adjusted EBITDA was $80.9 million, compared to $64.0 million, last year. Revenue for the third quarter was $661.7 million, compared to $673.8 million in the prior year, a decline of 1.8%.
The company continues to expect fiscal 2026 revenue to be between flat to down 2%. The company expects fiscal 2026 adjusted EBITDA to be in the range of $310.0 million to $315.0 million with a midpoint of $312.5 million, an increase of $2.5 million. Fourth quarter adjusted EBITDA is projected to be in the range of $84.0 million to $89.0 million.
In pre-market trading on NYSE, Vestis shares are up 6.42 percent to $14.75.
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