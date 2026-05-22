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22.05.2026 06:31:29

VF präsentierte Quartalsergebnisse

VF ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VF die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,390 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,16 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VF einen Umsatz von 2,15 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,002 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,13 Milliarden USD gerechnet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat VF im vergangenen Geschäftsjahr 9,60 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VF 9,53 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,830 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 9,32 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

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