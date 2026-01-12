|
12.01.2026 06:31:29
ViaDerma präsentierte Quartalsergebnisse
ViaDerma lud am 09.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,45 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,60 Millionen USD in den Büchern gestanden.
