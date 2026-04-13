VibroSense Dynamics (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

VibroSense Dynamics (B) stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

VibroSense Dynamics (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 57,33 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen SEK gegenüber 0,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at