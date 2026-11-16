Vidaroo Aktie
WKN DE: A1JTH4 / ISIN: US9265331002
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16.11.2026 13:35:45
VIDA Global Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - VIDA Global Inc. (VIDA) revealed Loss for third quarter of -$1.47 million
The company's earnings totaled -$1.47 million, or -$0.11 per share. This compares with -$0.638 million, or -$0.17 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 86.9% to $0.329 million from $0.176 million last year.
VIDA Global Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$1.47 Mln. vs. -$0.638 Mln. last year. -EPS: -$0.11 vs. -$0.17 last year. -Revenue: $0.329 Mln vs. $0.176 Mln last year.
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