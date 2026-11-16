Vidaroo Aktie
WKN DE: A1JTH4 / ISIN: US9265331002
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16.11.2026 18:59:54
VIDA Global Q3 Loss Widens
(RTTNews) - On Monday, VIDA Global Inc. (VIDA) reported wider loss in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.
Net loss for the period widened to $1.47 million or $0.11 per share from $0.64 million or $0.17 per share in the previous year.
Total operating expenses rose to $2.10 million from $0.87 million in the prior year.
Revenue for the period increased to $0.33 million from $0.18 million last year.
On the NYSE American, the shares are trading 9.78 percent down at $0.6802.
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