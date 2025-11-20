D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
|
20.11.2025 16:33:43
Vieles "chaotisch organisiert": Güterbahnen kritisieren DB-Sanierungspläne scharf
Im nächsten Jahr will die DB mit gleichzeitig 28.000 Baustellen ihr Schienennetz sanieren. Der Verband Güterbahnen fürchtet viele unvorhergesehene Störungen. Die für die Koordinierung zuständige DB InfraGo sei gar nicht in der Lage, so viele Baustellen zu händeln, kritisiert der Sprecher.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
