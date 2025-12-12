MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
|
12.12.2025 17:33:28
Vier Kreuzfahrtschiffe für MSC: Meyer Werft steht vor Milliardenauftrag - und Chefwechsel
Vor rund einem Jahr muss der Staat die Meyer Werft aus der Misere retten. Die finanziell schwierigen Tage scheinen nun endgültig vorüber: Für den Schiffbauer bahnt sich ein Großauftrag an: Mit dem Bau von vier Kreuzfahrtschiffen wäre die Auslastung des Traditionsunternehmens bis 2036 gesichert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
