Vinci wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Vinci hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr hat sich Vinci einen Anstieg von Umsatz und Gewinn vorgenommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 12:09 ET (16:09 GMT)