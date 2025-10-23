VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|
23.10.2025 18:08:44
Vinci wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick
Von Joshua Kirby
DOW JONES--Vinci hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr hat sich Vinci einen Anstieg von Umsatz und Gewinn vorgenommen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 12:09 ET (16:09 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten
Analysen zu VINCImehr Analysen
|15.10.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|15.10.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|15.10.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|VINCI Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
|30,20
|0,67%
|VINCI
|123,75
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich im Plus -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag stärker. Der deutsche Leitindex bewegte sich auf grünem Terrain. An der Wall Street sind leichte Zuschläge zu sehen. Die Börsen in Fernost fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.