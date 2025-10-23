VINCI Aktie

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

23.10.2025 18:08:44

Vinci wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Vinci hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr hat sich Vinci einen Anstieg von Umsatz und Gewinn vorgenommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 12:09 ET (16:09 GMT)

15.10.25 VINCI Buy UBS AG
09.10.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
16.09.25 VINCI Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh 30,20 0,67% Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
VINCI 123,75 1,73% VINCI

