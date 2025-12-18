Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
18.12.2025 16:04:16
Virtu Financial Loads Up NuScale Power Stock After Its Big Price Drop. Should You Too?
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, 2025, Virtu Financial LLC established a new position in NuScale Power (NYSE:SMR). The fund reported holding 579,353 shares valued at $20.86 million at the end of the third quarter, representing its first disclosed stake in the company for the period ending Sept. 30, 2025.NuScale Power develops and sells modular nuclear energy technology, offering scalable reactor solutions designed for electricity generation, district heating, and process heat applications. It's been a wild ride for NuScale Power stock so far in 2025. Nuclear energy stocks surged after President Donald Trump signed executive orders in the middle of the year, outlining ambitious plans to boost the nuclear energy industry. Plans include support for SMRs, which is also NuScale's specialization. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Wird die NuScale Power-Aktie das nächste NVIDIA im Atomsektor? (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: Nuscale Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)