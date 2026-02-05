|
Vishay Intertechnology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Vishay Intertechnology präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,490 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,06 Prozent auf 800,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 714,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 3,07 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,94 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
