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02.06.2026 18:35:37
VisionSys AI Stock Rises 14%
(RTTNews) - VisionSys AI Inc. (VSA) stock rose 13.79 per cent to $4.8700, gaining $0.5900 on Tuesday, amid a volatile trading session despite a lack of fresh company-specific news.
The stock is currently trading at $4.8700 on the Nasdaq, compared to its previous close of $4.2800. During the session, the equity experienced extreme price fluctuations, opening significantly higher at $7.6800, reaching an intraday high of $7.7100, and dropping to a low of $4.6028. Trading volume exploded to 12,026,030 shares, vastly outpacing its daily average volume of 1,066,285.
VisionSys AI Inc.'s 52-week range is $2.8100 to $2,120.5000
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