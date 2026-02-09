Vitec Software Group (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vitec Software Group (B) hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Vitec Software Group (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,41 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,43 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 983,1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 926,9 Millionen SEK in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,96 SEK, nach 10,74 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Vitec Software Group (B) im vergangenen Geschäftsjahr 3,63 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vitec Software Group (B) 3,33 Milliarden SEK umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 10,62 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 3,59 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at