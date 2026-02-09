09.02.2026 06:31:29

Vitec Software Group (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vitec Software Group (B) hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Vitec Software Group (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,41 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,43 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 983,1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 926,9 Millionen SEK in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,96 SEK, nach 10,74 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Vitec Software Group (B) im vergangenen Geschäftsjahr 3,63 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vitec Software Group (B) 3,33 Milliarden SEK umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 10,62 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 3,59 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen