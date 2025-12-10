Vivanco Gruppe Aktie
WKN DE: A1E8G8 / ISIN: DE000A1E8G88
|
10.12.2025 08:30:00
Vivanco Gruppe GmbH (vormals: Vivanco Gruppe AG): Fehlerbekanntmachung für den gebilligten Konzernabschluss
Die Finanzaufsicht BaFin hat bei einer Prüfung festgestellt, dass der nach internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards - kurz IFRS) erstellte, gebilligte Konzernabschluss der Vivanco Gruppe GmbH (vormals: Vivanco Gruppe AG) zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2023 fehlerhaft ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
