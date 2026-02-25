Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
25.02.2026 15:26:00
Vodafone Jugendstudie: Einsame Jugendliche - analog schlägt digital
Analoge Kontakte helfen besser gegen Einsamkeit und werden auch eher aufgesucht. Wer Social Media zur Linderung nutzt, kann dort versacken ohne Besserung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
